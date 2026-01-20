Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye çalışan Beşiktaş, bir yandan da yıldız oyuncularına gelen astronomik teklifleri değerlendiriyor. Bu süreçte Rus devi Zenit, gözünü Orkun Kökçü’ye dikti. Resmi kaynaklara göre Zenit, transfer için sınırları zorlayan ve Beşiktaş tarihine geçebilecek büyüklükte bir teklif yaptı.

Rus basını, Zenit’in ısrarını manşetlerine taşıyarak, teklifin miktarını “30 milyon Euro’nun üzerinde ve reddedilemez” olarak duyurdu. St. Petersburg temsilcisinin, şampiyonluk hedefi doğrultusunda Türk yıldız için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağı ifade edildi.

BEŞİKTAŞ’IN KARARI MERAK EDİLİYOR

Beşiktaş yönetimi, takımın en kritik isimlerinden biri olan Orkun Kökçü için gelen bu dev teklifi masaya yatırıyor. Siyah-Beyazlı kurmayların, hem sportif hem de ekonomik açıdan kulübün geleceğini etkileyecek bu kararı nasıl vereceği büyük bir merak konusu.

Eğer transfer bu rakamlarla sonuçlanırsa, Orkun Kökçü, yalnızca Beşiktaş tarihinin değil, Türk futbolunun da en pahalı transferlerinden biri olarak tarihe geçecek.