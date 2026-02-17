Babasının vefatı sonrası miras işlemlerini "idari bir yük" olarak gören ve borçlanma korkusuyla envanter raporunu beklemeden feragatname imzalayan Sébastien isimli vatandaş, hukuk tarihine geçecek bir mali kayba uğradı. Olay, eski noter Coralie Daven’ın Le Figaro Immobilier gazetesine yaptığı açıklamalarla kamuoyuna yansıdı.

FERAGAT ETTİĞİNE DAİR RESMİ BELGE İMZALADI

Babasından uzun süredir ayrı yaşayan Sebastien, aile mülklerinin huzurevi masrafları için satıldığını ve geriye 100 bin Euro’yu aşan bir borç yükü kaldığını varsaydı. Noel tatili öncesi süreci hızlandırmak isteyen varis, yasal olarak tanınan 4 aylık düşünme süresini kullanmayarak mirastan feragat ettiğine dair resmi senedi imzaladı.

GERÇEK VARLIĞI 2 AY SONUNDA ORTAYA ÇIKTI

İmza sürecinden iki ay sonra yapılan detaylı incelemeler, mirasın sanılanın aksine borç batağında olmadığını kanıtladı. Merhumun mal varlığı listesinde şunlar tespit edildi: Nanterre’de bir daire: 280.000 Euro, Saint-Germain-en-Laye’de aile konutu (140 m²): 520.000 Euro, toplam Aktif: 800.000 Euro

Tıbbi masraflar ve tüketici kredileri gibi kalemler düşüldükten sonra geriye kalan 650.000 Euro net varlık üzerinden Sebastien’ın payına düşen 325.000 Euro, feragat kararı nedeniyle yasal olarak diğer varislere devroldu.