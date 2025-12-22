Demet Akalın evinde 5 bin TL'ye oturan pilot kiracısıyla sorun yaşıyordu.

Kiracısından evi tahliye etmesini isteyen, ancak olumsuz yanıt alan Akalın isyan etmişti:

"Kiracım evimde 5 bin liraya oturuyor. O paraya artık bir mekanda yemek yeniyor. Ben bunu canlı yayında söylediğim için; adamın ukalalığına bak emlakçıya gidip 'Programda bahsetti, zam yapacaktım vazgeçtim' demiş. Ben o evi almak için gece gündüz çalıştım. O zaman mankenlik yapıyordum, ayakta bekliyordum 10-12 saat... Millete yaka iğnesi takıyordum, herkesin ağız kokusunu çekiyordum. Onu krediyle ödedim. Sen gidip 'programda benden bahsetti, zam yapmaktan vazgeçtim' diyeceksin."

"SIRF BU YÜZDEN KİRAYA VERMİYORUM"

Ünlü şarkıcı sorunu çözemeyince de çareyi evini satmakta bulmuş, "Kiracı yüzünden evi 'yok paraya' geçen yıl sattım. Emeklerime yazık oldu. İki evim var, sırf bu yüzden kiraya vermiyorum. Israrla boş tutuyorum. Bir daha o stres ve gerginlikle uğraşamam" demişti.

Demet Akalın evleriyle ilgili yeni bir açıklama yaptı. şarkıcı bir dönem büyük evine talip olan Ahu Yağtu'ya evi vermediği için pişman olduğunu söyledi:

"Panjurlarını yaptırır mısınız?' gibi bir şey sordu. Benim evim olduğunu da bilmiyor kız, belki şu an yeni öğrenecek. Ben de dedim ki 'Aaa! Panjurlarını o yaptırsın ya, para çıkmasın benden' Çok fenayım. Ama sonra pişman oldum biliyor musun? O kız öderdi."

Akalın, bir diğer pişmanlığının ise Aras Bulut İynemli olduğunu açıkladı. O dönemde Çeşme'de olduklarını söyleyen Demet Akalın, "Ondan önceki müşteriyi söylüyorum, Aras Bulut (İynemli). Ona da vermedim. Ama o tam geliyordu, biz o ara Çeşme'deydik falan... Gitti. Onlar öderdi" dedi.