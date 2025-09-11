Yenilik Partisi'nin mühürsüz oy ve pusula kullanıldığı gerekçesiyle iptal davası açtığı 16 Nisan 2017 referandumu için bir başvuru da Zafer Partisi yaptı.

Zafer Partili avukat Sevdagül Tunçer, referandumunun iptali için Ankara 45. Asliye Hukuk Mahkemesine başvuru yaptığını duyurdu.

Tunçer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Kurultaylarına karşı açılan davaları anımsattı.

Tunçer'in X paylaşımı şöyle:

"Bugün 2017 referandumuna ilişkin ikinci davayı açtığımı değerli kamuoyuyla paylaşıyorum.

CHP Kurultaylarına karşı Asliye Hukuk Mahkemelerinde açılan davalarla, YSK kararlarına karşı yeni bir kanun yolu benimsendiğine şahit olduğumuzdan, bir süredir hazırlığını yaptığım başvurumla mühürsüz oyların geçerli sayıldığı kirli referandumu Ankara 45. Asliye Hukuk Mahkemesinde yargıya taşıdım.

Asıl usulsüzlük, 86 milyonun kaderini değiştiren ve toplumun vicdanında hiçbir zaman kabul görmeyen o referandumda yapılmıştır ve bu mesele yalnızca hukukun değil, milli iradenin ve milli onurun meselesidir.

Milli iradeye sahip çıkmayı görev bilmekle birlikte, iktidarın düşman ceza hukuku uygulamalarının yanı sıra düşman usul hukuku uygulamalarına karşı tarihe not düşmeyi de, muhalefet mensubu olarak anlamlı buluyorum."

İKİ PARTİ HAREKETE GEÇMİŞTİ

Yenilik Partisi de 16 Nisan anayasa referandumunun iptali için yargıya başvurduklarını açıklamıştı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun ise CHP İstanbul'a kayyum atanmasının ardından mühürsüz oyların kabul edildiği 2017'deki anayasa değişikliği referandumu için mahkemeye başvuru hazırlığı yaptığını belirtmişti.

OLAY (2017 REFERANDUM)

Anayasa değişikliği ile ilgili referandumunda en çok tartışılan konuların başında "mühürsüz oyların kabul edilmesi" yer almıştı.

Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) yapılan açıklamada bunun daha önce de uygulandığını savunularak şu ifadelere yer verilmişti:

"Bazı sandık kurullarının seçmene oy pusulası ve zarflarını sandık kurulu mührüyle mühürlemeden verdikleri yolundaki yoğun şikayetler üzerine bugün toplanan Yüksek Seçim Kurulu, sandık kurulu mührü taşımayan oy pusulası ve zarfların dışarıdan getirilerek kullanıldığı kanıtlanmadıkça geçerli sayılmasına karar vermiştir."