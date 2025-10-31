Refik Anadol'un Büyük Doğa Modeli projesinin ilk eseri olan 'Türkiye-Flora', Beyoğlu'ndaki Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nde ziyarete açıldı.

Yapay zeka, büyük veri ve algoritmaların sanatla buluştuğu eser, müzenin ilk yapay zeka veri heykeli olarak envantere kaydedildi.

Türkiye İş Bankası'nın 100'üncü yılında gerçekleştirilen Büyük Doğa Modeli: Türkiye projesi, yapay zekayla Türkiye'nin doğal zenginliklerini dijital platformda tekrar yorumluyor.

Proje için saha çalışmaları geçen yıl tamamlandı ve Türkiye'de bulunan 33 milli parktan ses, görüntü ve tarama verileri toplandı.

İşlenen verilerle etkileşimli bir yaşayan ansiklopedi oluşturuldu. Kullanıcılar platform üzerinden Research (Araştırma) kategorisinden akademik bilgilere erişebiliyor. Ayrıca Create (yaratıcılık) kategorisinden bitki ve hayvan türlerine dair görsel tasarımlar hazırlayabiliyor. Dream (rüya) kategorisindeyse yapay zekanın öğrenilmiş imgelerinden hareketle doğaya dair görsel temsiller deneyimlenebiliyor.

Müzenin üçüncü katında yer alan eser, salıdan cumaya 10:00-19:00, cumartesi ve pazar günleriyse 12:00-19:00 saatleri arasında ziyarete açık.