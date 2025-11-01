Sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşılan videolarda, Reha Muhtar’ın elinde telefonu varken X-ray cihazından geçmek istediği, görevlilerin uyarısı üzerine kısa süreli bir tartışma yaşandığı öne sürüldü.
"ZULMETMEYİ ANNENİZDEN Mİ ÖĞRENDİNİZ?"
Görüntülerde Muhtar’ın, “Zulmetmeyi annenizden mi, babanızdan mı öğrendiniz?” ifadelerini kullandığı da duyuluyor.
Olayın hangi havalimanında gerçekleştiği ve tarihine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, videolar kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.