Bir döneme damgasını vuran ünlü televizyoncu ve gazeteci Reha Muhtar’ın eski eşi oyuncu Deniz Uğur, çocuklarının velayeti için Muhtar'a açtığı davayı kazandı.



Çiftin ikiz çocukları P.D.M. ve M.D.M.’nin velayetleri, Reha Muhtar’dan alınarak anne Deniz Uğur’a verilirken, dava sonrası açıklama yapan Reha Muhtar, “Bütün özel okullardaki aidatlarını yatırdım. Her görevimi yaptım. Bütün giderlerini karşıladım” diye konuştu.



Velayet davasını kaybetmesinin ardından oldukça üzgün olduğu gözlemlenen Muhtar, İstanbul Havalimanı'nda güvenlik kontrolü sırasında görevlilerle yaşadığı tartışmayla sosyal medyada gündem oldu.





KARA LİSTEYE ALINDI



Sosyal medyaya servis edilen görüntülerde Reha Muhtar’ın elinde telefonu varken X-ray cihazından geçmek istediği, güvenlik görevlilerinin uyarısı üzerine kısa süreli bir tartışma yaşandığı anlara yer verildi.



Görüntülerde Muhtar’ın, “Zulmetmeyi annenizden mi, babanızdan mı öğrendiniz?” ifadelerini kullanarak güvenlik personeline sitem ettiği duyulurken, tartışmalı görüntülerin ardından Türk Hava Yolları harekete geçti.



Emrullah Erdinç'in haberine göre, Türk Hava Yolları, uçuş güvenliği kurallarını ihlal eden ve personele karşı uygunsuz davranışta bulunduğu belirtilen gazeteci Reha Muhtar’ı kara listeye aldı.



Reha Muhtar, yasak kalkıncaya kadar Türk Hava Yolları uçuşlarını kullanamayacak.









