Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde, bir ilkokulda öğrenim gören iki kız öğrenci, okul kantinini işleten A.Ö.’nün (60) kendilerine yönelik tacizde bulunduğunu rehber öğretmenlerine bildirdi. Öğretmenler, öğrencilerle birlikte polise giderek şikayette bulundu.
İhbar üzerine harekete geçen ekipler, şüpheli A.Ö.’yü ilçeye bağlı Kazancılar Mahallesi’nde gözaltına aldı. Mağdur öğrencilerin ifadeleri, pedagog eşliğinde alındı.
A.Ö.’nün emniyetteki işlemleri devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.