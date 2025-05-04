Emekli Tümgeneral Rafet Kılıç, paylaşımında 1981 yılında Kuleli Askerî Lisesi’nde giydiği Türk Silahlı Kuvvetleri üniformasını, 2023 yılında Tümgeneral rütbesiyle emekli olarak “lekesiz ve tertemiz” bir şekilde çıkardığını ifade etti.

Devlet tarafından kendisine verilen “Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası”nın en büyük gururu ve mücadele motivasyonu olduğunu vurguladı.

Üniformasını çıkarmış olsa da Türkiye Cumhuriyeti’nin demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olarak ilelebet yaşaması için ömrü boyunca mücadele edeceğini kaydeden Kılıç, “Devlete ve Türk milletine zarar verdiğini düşündüğüm konularda konuşmaya, doğruları anlatmaya kararlılıkla devam edeceğim” dedi.

İşte Kılıç'ın o paylaşımı:

'REHBERİM ATATÜRK'TÜR'

* Bugünden itibaren, Orduevi ve Sosyal Tesislere girişi yasaklananlar arasına alındığımı öğrendim.

* 1981 yılında Kuleli Askerî Lisesi'nde giydiğim, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin şanlı üniformasını, 42 yıl sonra, 2023 yılında Tümgeneral rütbesiyle emekli olarak; lekesiz, tertemiz bir şekilde çıkardım.

* Devletimin bana layık gördüğü "Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası", en büyük gururum ve mücadele motivasyonumdur.

* Üniformamı çıkardım. Ancak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin; demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olarak ilelebet yaşaması için, ömrüm yettiğince mücadele etmeye devam edeceğim.

* Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne ve Türk milletine zarar verdiğini bildiğim ya da değerlendirdiğim konularda konuşmaya, doğruları anlatmaya kararlılıkla

devam edeceğim.

* Rehberim, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür.