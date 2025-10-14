İsrail, Gazze'de ölen rehinelerin "zamanında geri teslim edilmediğini" gerekçe göstererek harap olmuş şehre giren insani yardımları keseceğini bildirdi.

İnsani yardımların giriş yaptığı Refah koridorunu kapatacağını duyuran İsrail'in 13. Kanalı, kararın bizzat İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından alındığını vurguladı.

Ateşkesin 3. gününde alınan bu karar, ateşkesle birlikte az da olsa nefes alan yüzbinlerce Gazzeliyi yeniden açlığa mahkum ediyor.

Bu esnada Mısır'dan gelen arama kurtarma ekipleri, İsrailli uzmanların da yardımıyla Gazze'de kayıp olan rehinelerin cenazelerini arıyor.

Hamas, bu rehinelerin İsrail saldırıları sebebiyle çöken tünellerde kaldığını ya da çatışmalar esnasında kaybolduklarını söylüyor.

Ancak İsrail için bu açıklamalar yeterli değil. İsrail hükümeti, Hamas'a tüm cenazeleri teslim etmesi için gelecek Salı'ya kadar süre verdi.

İsrail hükümeti, rehine cenazelerinin teslim edilmemesi halinde ateşkesi yeniden gözden geçireceklerini belirtti.