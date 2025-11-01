Gülnur SAYDAM

23 Haziran’dan bu yana Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan gazeteci-yazar ve 1 milyon 680 bin abonesi ile Türkiye’nin en büyük YouTuber’ı Fatih Altaylı’nın, Silivri Cezaevi’nde yattığı hücre komşuları ortaya çıktı.

SÖZCÜ’nün ulaştığı bilgilere göre, Altaylı’nın yattığı yüksek güvenlikli F Tipi cezaevindeki hücresinin komşularından biri, Türkiye’nin en kanlı terör saldırılarından birini gerçekleştiren Abdulgadir Masharipov. 2017 yılbaşı gecesi Ortaköy’deki Reina kulübünde yılbaşı gecesi 39 kişiyi katleden, daha fazlasını ise yaralayan terörist Abdulgadir Masharipov için gardiyanlar, “Adam hapisten bugün bırakılsa yine benzeri eylemleri yapacak bir yapıda” diyorlar.

Altaylı’nın diğer komşuları ise, DHKP-C mahkumları. Altaylı bir mektubunda, “DHKP-C mahkûmları burada. Bazıları ölüm orucuna başlamış. Çok üzücü... Devlete kızdıkları için hırslarını infaz koruma memurlarından alıyorlar” demişti. Kendisini ziyaret edenler Altaylı için, “Durumu iyi ama özgürlüğü kısıtlı iken ne kadar iyi olunabilirse o kadar iyi. Dirençli olduğunu gördük. Ziyaretçisi çok oluyormuş. Günde 11’e kadar çıkıyormuş ziyaret adedi. Gece 23.00’te bile ziyaret edenler olmuş” dediler.

‘SİYASETTEN BIKTIM’

Bu arada kendisini ziyaret eden gazeteci Bahar Feyzan da, Altaylı’nın artık siyasetten uzaklaşıp sadece bilim ve röportaj programları yapmaya karar verdiğini söyledi. Fatih Altaylı 26 Kasım’da yeniden yargıç önüne çıkacak, bu arada tahliye edilmezse, tutukluluk süresi 5.5 ayı bulacak.

Reina katili Masharipov

‘Pişman değilim öç aldım’

42 yaşındaki DEAŞ üyesi Masharipov, Özbekistan uyruklu ve 40 kez ağırlaştırılmış müebbete mahkum. 39 kişiyi acımasızca katleden terörist, ifadesinde “Öc aldım. Yaptıklarımdan pişman değilim. Kısas yaptığımı düşünüyorum” dedi. Türkiye’ye İran sınırından girdiği anlaşıldı.