Çinli elektrikli araç üreticisi BYD, Avrupa'daki satışlarda bir kez daha Tesla'yı solladı. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nin (ACEA) verilerine göre, BYD'nin Avrupa Birliği'ndeki yeni araç kayıtları temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla üç kattan fazla artarak 9 bin 698 adedi gördü. İngiltere, Norveç, İsviçre ve AB dışındaki diğer ülkeler de dahil edildiğinde toplam satış 13 bin 503 araca yükseldi.

TESLA SATIŞLARI SERT DÜŞTÜ

Diğer yandan Tesla, Avrupa Birliği'nde araç kayıtlarında yüzde 42'lik keskin bir düşüş yaşayarak 6 bin 600 adet düzeyinde kaldı. Böylece şirket, aralık ayındaki son pozitif büyümeden bu yana süren gerilemesini temmuz ayında da devam ettirdi.

ÇİNLİ MARKALAR YÜKSELİYOR

BYD, Tesla'yı Avrupa'da ilk kez nisan ayında geride bırakmıştı. Sadece BYD değil, SAIC Motor gibi diğer Çinli otomobil üreticileri de pazar payını artırıyor. Avrupalı tüketiciler, bu markaların rekabetçi fiyatlı ve geniş ürün yelpazeli elektrikli araçlarını giderek daha fazla tercih ediyor.