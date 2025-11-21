Coca-Cola İçecek Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Rekabet Kurulu Kararı hakkında açıklama yapıldı.

Şirket, Rekabet Kurulu'nun şirket tesisinde yaptığı bir inceleme sırasında bir çalışanın kişisel yazışmalarının silindiği şüphesi üzerine yerinde incelemenin engellendiğine ve zorlaştırıldığına hükmederek şirkete 282.4 milyon lira idari para cezası verdiğini duyurdu.

Şirket söz konusu idari para cezasını gerekçeli kararın tebliğ edilmesi ile ödeyeceğini ve ceza tutarının 'yüzde 25' oranında erken ödeme indirimine tabi olduğunu belirtti.