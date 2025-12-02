Kurumun internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, yürütülen ön inceleme sonucunda şirketin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla resmi soruşturma başlatıldı.

MÜDAHALE İDDİALARI

Açıklamada, yapılan değerlendirmeler doğrultusunda Dyson’ın paralel ithalatı engellemeye yönelik uygulamalar içinde bulunmuş olabileceği ve yeniden satış koşullarına müdahale niteliğinde davranışlar sergilediğinin değerlendirildiği bildirildi.

Kurul, ayrıca şirketin Türkiye’de yürüttüğü seçici dağıtım sisteminin yapısını ve bu sistemin korunmasına yönelik uygulamaları da kapsamlı biçimde inceleyecek.

NİHAİ KARAR DEĞİL

Rekabet Kurumu, alınan soruşturma kararlarının ilgili teşebbüslerin kanunu ihlal ettiği anlamına gelmediğini, sürecin nihai karar ile sonuçlanacağını hatırlattı.