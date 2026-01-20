Türkiye'de optik pazarının önemli oyuncularından Atasun Optik ile Ray-Ban, Vogue ve Oakley gibi global markaların çatı şirketi EssilorLuxottica hakkında soruşturma başlatıldı.

Rekabet Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre soruşturmada, EssilorLuxottica’nın optik camlardan kontakt lenslere, gözlük makinelerinden sarf malzemelerine kadar uzanan geniş ürün gamında “fiili münhasırlık” yaratıp yaratmadığı incelenecek. İncelemede, söz konusu uygulamaların rekabet mevzuatını ihlal edip etmediği değerlendirilecek.

SEKTÖRDE REKABET BASKISI VAR MI?

Rekabet Kurulu, hakim konumdaki teşebbüslerin fiili münhasırlık uygulamalarının, rakip firmaların pazarda tutunmasını zorlaştırabildiğine dikkat çekti. Bu tür uygulamaların uzun vadede rekabetin zayıflamasına, dolayısıyla ürün çeşitliliğinin azalmasına ve fiyatların yükselmesine yol açabileceğine dikkat çekildi.

TÜKETİCİ AÇISINDAN NEYİ İFADE EDİYOR?

Soruşturma kapsamında yapılacak değerlendirmelerin, tüketicilerin farklı markalara ve fiyat seçeneklerine erişimi açısından kritik olduğu belirtiliyor. Rekabetin sınırlanması halinde, tüketicilerin daha az seçeneğe ve daha yüksek fiyatlara maruz kalma riski bulunuyor.

FİİLİ MÜNHASIRLIK NE DEMEK?

Fiili münhasırlık; bir şirketin yaptığı anlaşmalar veya uygulamalarla piyasayı rakiplerine karşı fiilen kapatması, bayileri ya da satıcıları büyük ölçüde sadece kendisiyle çalışmaya yönlendirmesi.