Türkiye’de beyaz et sektöründe faaliyet gösteren şirketler hakkında yürütülen kapsamlı soruşturma tamamlandı. Rekabet Kurulu, rekabete hassas bilgi değişimi yaptıkları tespit edilen teşebbüslere toplamda 3 milyar 704 milyon TL’lik idari para cezası uyguladı. Soruşturma kapsamında bazı firmalar uzlaşmaya giderek cezalarında indirim elde ederken, bir firmaya yönelik ihlal tespit edilmedi.

Soruşturma sürecinde BEYPİLİÇ, BOLEZ, KESKİNOĞLU, LEZİTA ve ŞENPİLİÇ uzlaşma başvurusu yaptı. Rekabet Kurulu tarafından kabul edilen başvurularla birlikte bu beş şirket, rekabete hassas bilgi paylaşımı yaptıklarını kabul etti. Uzlaşma kapsamında %25 indirimli idari para cezası uygulanarak toplamda 1 milyar 29 milyon TL ceza kesildi.

Bu kapsamda;

BEYPİLİÇ: 244,6 milyon TL

BOLEZ: 41,1 milyon TL

KESKİNOĞLU: 107,9 milyon TL

LEZİTA: 277,8 milyon TL

ŞENPİLİÇ: 357,6 milyon TL

cezaya çarptırıldı.

Soruşturmanın devamında ise AKPİLİÇ, ASPİLİÇ, BAKPİLİÇ, BANVİT, BUPİLİÇ, ERPİLİÇ, GEDİK ve HASTAVUK hakkında da rekabet ihlali tespit edildi. Bu şirketlere toplamda 2 milyar 674 milyon TL ceza verildi.

Cezaların dağılımı ise şu şekilde oldu:

AKPİLİÇ: 28,9 milyon TL

ASPİLİÇ: 118,1 milyon TL

BAKPİLİÇ: 104,7 milyon TL

BANVİT: 947,3 milyon TL

BUPİLİÇ: 129,8 milyon TL

ERPİLİÇ: 817,1 milyon TL

GEDİK: 419,5 milyon TL

HASTAVUK: 108,9 milyon TL

Öte yandan, soruşturma kapsamında incelenen CP Standart Gıda San. ve Tic. AŞ hakkında herhangi bir ihlal bulgusuna rastlanmadı ve bu şirkete ceza uygulanmadı.