Magazin dünyası Mert Demir ve Serenay Sarıkaya arasındaki ilişkiyi konuşmaya devam ediyor.

İkilinin reklam aşkı yaşadığı iddia edilmiş, Mert Demir ise "Reklam değil çok sevdiğim, aşık olduğum bir ilişkinin içerisindeyim" demişti.

Çift, önceki akşam aşka geldi. Serenay Sarıkaya ve Mert Demir, bir reklam ajansının yılbaşı partisine katıldı. Aralarındaki romantizm, geceye katılanların da dikkatini çekti.

Geceden sonra Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in sosyal medyada paylaştığı aşk dolu kareler de olay oldu.