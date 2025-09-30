Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine toplantısı sonrası “Yasadışı bahis ve sanal kumarın kökünü kurutacağız” açıklamasının ardından, Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu harekete geçti.

Kurul, yasa dışı bahis ve kumar tanıtımlarına yer verildiği gerekçesiyle 30 YouTube ve sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli kararı aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısında yaptığı açıklamada, “Daha önceki kabine toplantımızda yasa dışı sanal bahis, şans oyunları ve kumar belasıyla mücadele kararlılığımızı ifade etmiştim. İnternetin ve akıllı cep telefonlarının günlük hayatımızın vazgeçilmezleri haline gelmesiyle sanal kumar ve bahis sorunu da büyümeye başladı. MASAK, güvenlik teşkilatı ve yargı teşkilatımız bu süreci zaten takip altına almıştı” ifadelerini kullandı.

30 HESABA ENGEL

Kurul, söz konusu reklamların Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a aykırı olduğu tespiti ile 30 YouTube ve sosyal medya hesabıyla ilgili erişim engeli kararı verdi.

İÇERİKLER ÇIKMAZSA HESAPLAR KAPATILACAK

Aykırılığa ilişkin içeriklerin çıkarılmaması halinde söz konusu hesapların kapatılacağı belirtildi.