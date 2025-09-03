Ali Can Polat



Sözcü, 14 Ağustos tarihinde Kanal İstanbul bölgesindeki emlakçıların ‘yatırım fırsatlarını’ sıraladığı reklamları haberleştirmişti. Bu reklamlarda 1.5 yılda teslim sözü verilirken ‘bugün arsa yarın şehir merkezi’ ifadeleri kullanılmıştı.



Bölgedeki emlakçıların bu kez de Arapça reklam filmleri çektiği görüldü. Bu reklamlarda ise “90 gün önce bu araziler boştu, hayat yoktu. Bugün ise iş makinelerinin seslerini duyuyor ve binaları görüyoruz” denildi.





HATAY'DA YAPILAMAYAN KANAL'DA YAPILIYOR



Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük hasarı alan Hatay’da aradan 2 yıl geçmesine rağmen binlerce depremzede konteynerlerde yaşıyor. Buna karşın bu depremzedelere konut yapmakla görevli TOKİ ise, Kanal İstanbul güzergahında Araplara pazarlanmaya çalışan “Sosyal konutlar(!)” yapmakla meşgul. Hatay’da henüz enkazlar bile kaldırılamamışken Sazlıdere Barajı havzasındaki inşaatların 10’uncu kata kadar yükseldiği görüldü. Buna karşılık deprem bölgesinde 650 bin konut sözü veren iktidar, yalnızca 200 bin konut yapabildi.