Saat reklamlarına dikkat edenler fark etmiştir. Kadranlardaki ibreler neredeyse her zaman 10.10’u gösterir. Peki bunun tesadüf olmadığını, pazarlama dünyasında bilinçli bir tercih olduğunu biliyor muydunuz?

ESTETİK VE GÖRSEL DENGE

10.10 konumu, kadranın üst kısmında simetrik bir görünüm yaratır. Akrep ve yelkovanın yukarıya doğru açılı durması, saatin yüzünde bir “V” formu oluşturur. Bu açı, göze hoş gelir ve ürünü daha estetik gösterir. Tasarımcılar için bu detay, saati sergilemenin en ideal yolu olarak kabul ediliyor.

MARKA LOGOSU DAHA GÖRÜNÜR

Birçok saat markasının logosu, kadranın tam 12 yönünde yer alır. Eğer saat farklı bir zamanı gösterseydi, ibreler logonun önünü kapatabilir ya da dikkat dağıtabilirdi. 10.10 ayarı sayesinde marka logosu hem tamamen görünür kalır hem de ibrelerin arasında çerçevelenerek öne çıkar.

POZİTİF PSİKOLOJİ ETKİSİ

Pazarlama uzmanlarına göre 10.10 pozisyonu aynı zamanda yukarı dönük bir gülümseme etkisi yaratıyor. Bu, izleyicinin bilinçaltında olumlu bir çağrışım yapıyor ve ürüne karşı daha sıcak bir his uyandırıyor. Yani saat sadece zamanı değil, pozitif bir ruh halini de yansıtıyor.

TARİHSEL RİVAYETLER DE VAR

Bazı söylentilere göre bu uygulama tarihteki önemli kişilerin ölüm saatlerine dayandırılsa da, saat firmalarının açıklamaları net. Asıl neden tamamen estetik, marka görünürlüğü ve psikolojik etki.