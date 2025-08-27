Emekliyi ve çalışanı enflasyonu gerekçe göstererek düşük zamma mahkum eden çalışan Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın rekor miktarda borçlanma gerçekleştirmesi tartışılıyorken, CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, “Erken seçim hazırlığı mı yapılıyor” diye sordu. Hazine’nin yüzde 40’lardaki yüksek faize rağmen ihtiyacının çok üzerinde borçlanması ekonomistlerin ardından siyasetin de gündemine girdi.

“Halkın sırtına yüklenecek yeni bir borç fırtınasının ayak seslerini duyuyoruz” diyen Gülcan Kış, verdiği soru önergesinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e “Fazla borçlanmanın hangi gerekçelerle yapıldığı kamuoyuna açıklanacak mıdır? 2025 yılının ilk yedi ayında net 1.7 trilyon TL borçlanan Hazine’nin, bu borcun 321 milyar TL’sini kasada tutmasının gerekçesi nedir” sorularını yöneltti. Yıllık borçlanma faizlerin yüzde 40’larda olduğunu hatırlatan Gülcan Kış, “Faiz yüküne rağmen 622 milyar TL’lik fazla borçlanma yapılması, ya ciddi bir kriz beklediklerini ya da büyük bir seçim ekonomisi hazırlığı içinde olduklarını gösteriyor’’ yorumunu yaptı.

AĞUSTOSTA YENİ ZİRVE

Ekonomistlerin Hazine’nin bu yılın ocak-temmuz döneminde yaklaşık 1.48 trilyon TL’lik iç borç geri ödemesine karşılık 2.1 trilyon TL’lik iç borçlanma gerçekleştirdiğini belirtiyor. Resmi veriye göre temmuzda 476.5 milyar liralık rekor miktarda borçlanan Hazine’nin ağustos ayında da 480 milyar lira borçlandığı hesaplanıyor. Hazine’nin ağustos ayı için borçlanma tahmini 440 milyar lira seviyesindeydi. Finansal piyasalar uzmanı İris Cibre, Hazine’nin yüksek faizden rekor borçlanmasını “anlamadığını” belirtti.

Tasarruf çağrısı yapan Hazine, finansman ihtiyacının üzerinde borçlanıyor

Borçlanma disiplini sağlanmalı

TEPAV Direktörü Coşkun Cangöz, Hazine’nin bu kadar yüksek bir borçlanmaya ihtiyacı olmadığını ima ederek “Hazine anapara ödemesinin çok üzerinde borçlanıyor. Yüksek faizlerden yüksek miktarda borçlanma yapılması, gelecek yıllarda da faiz yükünün devam edeceğini gösteriyor” ifadesini kullandı. Bir televizyon kanalında konuşan Cangöz, “Hazine yüzde 40’lardan borçlanıyor. Borçlanma disiplini sağlanmalı, hatta borçlanma azaltılmalı” dedi. Cangöz, bütçenin harcama yapısının esnekliğini kaybettiğini söyledi.

Vatandaşın vergi yükünü artıracak

Yüksek borçlanmayla Hazine’nin brüt borç stoku temmuz sonunda 12 trilyon lirayı aştı. Brüt borç yalnızca temmuz ayında 600 milyar lira, yılın başından bu yana ise yaklaşık 2.5 trilyon lira büyüdü. Borçlanma artarken, borç stoku rekor kırarken, borçlanma vadesi de kısaldı. Ekonomistler, Hazine’nin rekor seviyesindeki borçlanmasının önümüzdeki dönemde vatandaşın vergi yükünü artırmasından ve enflasyonu etkilemesinden endişe duyuyor.