YURT içinde altın ve faiz yatırımcısının enflasyonun üzerinde getiri elde ettiği, yurt dışında da Güney Kore’den Polonya’ya kadar birçok ülke borsasının kazandırdığı yılın ilk yarısında Borsa İstanbul yatırımcısı ise siyasi baskı ve yüksek faizin kurbanı oldu. Yüksek enflasyonun sürdüğü ortamda, Borsa İstanbul yılın ilk yarısında TL bazında yüzde 4.3, dolar bazında ise yüzde 15 geriledi.

13 BİN PUAN TAHMİNİ

Yatırımcıların unutmak isteyeceği 6 aylık dönem geride kalırken, borsadaki kırılma noktası 19 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yapılan siyasi operasyon oldu. 18 Mart’ta 10 bin 802 puana ulaşan BIST 100, muhalif belediyelere yapılan arka arkaya operasyonların ardından 9 bin puan seviyesine kadar indi. BIST Spor endeksi yılın ilk yarısında yüzde 31.6’lık düşüşle en sert kayıpların görüldüğü alt endeks olurken, finansal kiralama ve faktöring endeksi ise 6 ayda yüzde 213 yükselerek ralli yaptı. BIST 100 endeksinde 6 aylık süreçte en çok kazandıran hisse yüzde 177 yükselirken, en sert düşüş görülen hisse ise yüzde 53 geriledi. Aracı kurumlar, borsada yılın geri kalanının, ilk 6 aylık döneme göre daha kazançlı geçeceğini tahmin ediyor. ForInvest Haber’in anketine katılan 15 aracı kurumun yıl sonu BIST 100 tahmini 13.250 puan oldu. Diğer yandan yılın ilk yarısında dolar yüzde 13’lük artışla 40 liraya dayanırken, Euro yüzde 27’lik yükselişle 46 lirayı aştı. Gram altın ise 6 ayda 4.200 liranın üstüne çıkarak yaklaşık yüzde 42 oranında primlendi. Para piyasası fonları da yılın ilk yarısında yüzde 23.8 oranında kazandırdı.

Arjantin’le beraber dipteyiz

Küresel piyasalarda yılın ilk yarısı ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı tarifeler ve savaşlara rağmen yatırımcılar için kazançlı bir dönem oldu. Veri platformu Tradingview’a göre yılbaşından bu yana Polonya, Macaristan, Rusya ve Güney Kore gibi gelişmekte olan ülkelerin borsalarında yüzde 20’yi aşan yükseliş kaydedildi. Avrupa borsaları da yüzde 20’ye yaklaşan oranlarda primlenirken, ABD’nin S&P 500 endeksi yüzde 4.5 yükselerek rekor kırdı. Türkiye’yle beraber Suudi Arabistan ve Arjantin borsaları yılın en çok kaybettirenleri olarak olumsuz ayrıştı.