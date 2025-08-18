Hayranlar, dizide Violet Crawley, Grantham Kontesi’ni canlandıran merhum Dame Maggie Smith’in giydiği bir elbiseyi satın alma şansı bulacak. Satışa sunulan diğer dikkat çekici parçalar arasında Lady Mary Crawley’nin (Michelle Dockery) Matthew Crawley (Dan Stevens) ile evlenirken giydiği gelinlik, hizmetliler salonunun ikonik zil paneli ve Grantham ailesinin aracı olan 1925 model Sunbeam Saloon yer alıyor.

YÜKSEK GELİR BEKLENİYOR

Müzayede evi Bonhams, otomobilin günümüze ulaşan yaklaşık 45 örnekten biri olduğunu belirtiyor ve satış değerini 25–35 bin sterlin (yaklaşık 1,4-2 milyon lira) aralığında tahmin ediyor. Bir diğer lot ise dizinin birinci sezon birinci bölümüne ait, Dame Maggie, Hugh Bonneville ve Samantha Bond’un da aralarında bulunduğu oyuncu kadrosunun imzaladığı bir senaryo; tahmini satış bedeli 600–800 sterlin.

Set parçaları, aksesuarlar ve kostümler, merkezi Londra’daki New Bond Street’te bulunan Bonhams satış salonunda ücretsiz bir sergide görülebilecek. Online teklif verme Bonhams.com üzerinden pazartesiden itibaren mümkün. Londra’daki sergi 18 Ağustos – 16 Eylül 2025 tarihleri arasında açık olacak.

GELİR HAYIR KURUMUNA BAĞIŞLANACAK

Açık artırmadan elde edilecek gelir, yaşamı sınırlayan hastalıklara sahip çocuklar ve ailelerini destekleyen Together for Short Lives adlı hayır kurumuna aktarılacak.

Dizinin yürütücü yapımcısı Gareth Neame, “Downton Abbey’in dünyası zengin ve zamansız anlatımıyla dünya çapında seviliyor. Bu ikonik set öğeleri tarihimizin özel bir parçası ve onların Together for Short Lives’ın hayati çalışmasına destek olmasını görmekten gurur duyuyoruz” dedi.