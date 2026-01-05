Şafak vakti gerçekleştirilen açık artırmada en yüksek teklifi, Sushi Zanmai zincirinin sahibi Kiyomura Corp. verdi. Şirketin sahibi Kiyoshi Kimura, Toyosu’daki bu geleneksel müzayedeyi daha önce de birçok kez kazanmış bir isim. Kimura, 2019 yılında yine kendisine ait olan 334 milyon yenlik önceki rekoru bu satışla geride bırakmış oldu.

Açık artırmanın başlamasıyla birlikte zil çaldı ve salon, kuyrukları kesilmiş torpido biçimli orkinoslarla doldu. Alıcılar, balıkların etini renk, doku ve yağ oranı gibi özellikler açısından inceleyebilmek için sıralar arasında dolaştı. Rekor fiyata satılan orkinos, Japonya’nın kuzeyindeki Oma açıklarında avlandı; bu bölge, ülkenin en kaliteli orkinoslarını üretmesiyle biliniyor.

KİLO FİYATI

Satılan balığın kilogram başına fiyatı 2,1 milyon yen, yani yaklaşık 580 bin lira oldu. Kimura, müzayedenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada balık için biraz daha düşük bir bedel ödemeyi umduğunu, ancak “fiyatın farkına varmadan hızla yükseldiğini” söyledi.

Toyosu pazarındaki sabah erken saatlerde yapılan müzayedelerde her gün yüzlerce orkinos satılıyor. Ancak özellikle yeni yıl açık artırmasında ve Oma bölgesinden gelen balıklarda fiyatlar normalin çok üzerine çıkıyor.

Suşi ve sashimiye olan yoğun talep nedeniyle Pasifik mavi yüzgeçli orkinosu geçmişte iklim değişikliği ve aşırı avlanma nedeniyle tehdit altındaki türler arasında yer almıştı ancak koruma çalışmaları sayesinde bu tür yeniden toparlanma sürecine girdi.