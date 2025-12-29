Gümüşün küresel piyasa değeri 4,65 trilyon dolara yükselerek Nvidia’yı solladı. Böylece gümüş, altının ardından dünyanın en değerli ikinci varlığı oldu. Bu tarihi geçiş, teknoloji hisselerinden somut emtialara doğru hızlanan büyük bir sermaye rotasyonuna işaret etti.

80 DOLAR AŞILDI KAR SATIŞI GELDİ

Gümüşün yer üstündeki toplam değeri, fiyatların ons başına 80 doların üzerine çıkmasıyla erken işlemlerde 4,65 trilyon doları gördü. Bu rakam, Bloomberg verilerine göre Nvidia’nın yaklaşık 4,60 trilyon dolarlık piyasa değerinin üzerine çıktı.

Fakat yükseliş kalıcı olmadı. Yatırımcıların kar realizasyonuna yönelmesiyle spot gümüş gün içinde yüzde 6 artışla 84,01 dolara kadar çıktıktan sonra sert geri çekildi.

DİJİTAL ÇAĞDA İLK

Gümüşün Nvidia’yı geçmesi, modern dijital çağda ilk defa bir sanayi emtiasının dünyanın en büyük teknoloji şirketini geride bırakmasını ifade ediyor. Küresel varlık sıralamasında sadece altın gümüşün önünde yer alıyor.

1979’DAN BERİ EN GÜÇLÜ PERFORMANS

Gümüş, 2025'te yüzde 160’ın üzerinde değer kazanarak 1979’dan beri en güçlü yıllık performansına imza atmaya hazırlanıyor. Bu yükseliş, değerli metallerde yıl boyunca süren rallinin zirve noktalarından biri olarak görülüyor.

Analistlere göre yükselişin arkasında merkez bankalarının artan alımları, borsa yatırım fonlarına (ETF) güçlü girişler ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) peş peşe yaptığı üç faiz indirimi yer alıyor. Faiz getirisi olmayan emtialar, düşük faiz ortamında avantaj kazanırken, piyasa oyuncuları 2026’da yeni faiz indirimlerini de fiyatlamaya başladı.

NESİLLER ARASI BALON MU?

IG Australia piyasa analisti Tony Sycamore, Bloomberg’e yaptığı açıklamada, “Yanılmayalım, gümüşte nesiller arası bir balonun oluşumuna tanıklık ediyor olabiliriz” ifadelerini kullandı. Sycamore, yeni madenlerin devreye alınmasının 10 yıla kadar sürebileceğine ve sermayenin adeta mıknatıs gibi değerli metallere çekildiğine vurgu yaparak, bu havanın ne zaman dağılacağının belirsiz olduğuna dikkat çekti.

FİZİKSEL ARZ KRİZİ DERİNLEŞİYOR

Hareketin temelinde iki ana faktör bulunuyor: kronikleşen fiziksel arz açığı ve parasal talepteki tekrardan canlanma. Altının aksine, yıllık gümüş arzının yaklaşık yüzde 50’si sanayi kullanımında tüketiliyor.

Güneş enerjisi (fotovoltaik) sektöründeki patlama ve otomotivde elektrifikasyon süreci, Londra ve New York’taki depo stoklarını çok yıllık dip seviyelere çekti.

NVİDİA BÜYÜDÜKÇE GÜMÜŞ SIKIŞTI

Nvidia’yı 4 trilyon doların üzerine taşıyan yapay zeka patlaması, gümüşteki arz sıkışıklığını da derinleştirdi. Üstün iletkenlik özelliği sebebiyle gümüş, veri merkezlerinde ve yapay zeka donanımlarında kullanılan yüksek performanslı bağlantı ve devrelerin vazgeçilmez bir bileşeni konumunda.

GÜMÜŞ SERMAYEYİ KENDİNE ÇEKİYOR

Yatırımcılar, altının 4 bin 500 doların üzerine çıkmasına kıyasla daha ucuz bir alternatif olarak gümüşe yöneldi. Gümüş, değerli metallerde yüksek beta etkisiyle özellikle yılın son çeyreğinde altını açık ara geride bıraktı.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSYESİ DEĞİLDİR.