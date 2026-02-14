Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Fen Fakültesinde dekanlık görevi için adı geçen Araştırma Dekanı Prof. Dr. Sercan Karav’ın ataması yapılmadı.
Rektör Cüneyt Erenoğlu, Karavyerine kendisini vekâleten dekan olarak görevlendirdi.
Söz konusu karar, üniversite içinde “yönetim tasarrufu” olarak değerlendirilirken,atama sürecinin nasıl ilerlediğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
Prof. Dr. Sercan Karav, kısa süre önce 11. Türk Tıp Dünyası Kurultayı kapsamında Beştepe’de düzenlenen törende TÜSEB Teşvik Ödülü’ne değer görülmüştü.
Karav, ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden almıştı.