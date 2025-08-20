Son dönemde 'sahte diploma' skandalıyla sarsılan Türkiye'de şimdi de Munzur Üniversitesi'ndeki 'sahte unvan' iddiası ortalığı karıştırdı.

İddiaya göre Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker'in, Fırat Üniversitesi kadrosunda görev yapan eşini Munzur Üniversitesi'nde "Sosyal Tesisler Koordinatörü" olarak görevlendirdiği ileri sürüldü.

YÖK kayıtlarında, üniversite teşkilat şemasında ve kadro sisteminde olmayan bu unvanın görev tanımı, imza yetkisi, hukuki, mali ve idari sorumluluğu da bulunmadığı da ortaya çıktı.

Bununla birlikte sosyal tesislerin yasal olarak tanımlanmış yetki ve sorumluluğu bulunan bir işletme müdürü varken bunun üzerine paralel bir koordinatörlük kurulması da hukuki olmadığı da belirtildi.

Ayşe Esra Peker'in görevlendirildiği birimin doğrudan nakit akışının, konaklama gelirlerinin ve alım süreçlerinin yürütüldüğü bir alan olduğu öğrenildi.

'WHATSAPP DURUMU' TEPKİ ÇEKTİ

Ayşe Esra Peker'in mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın "durum" kısmında Athena’nın "Yorulmak Olmaz" şarkısı eşliğinde de bir video paylaştığı görüldü.

"Düzen bizden sorulur" notuyla paylaşılan videoda üniversiteye ait belgelerin masa, yazıcı ve dolap üzerlerine serildiği görüldü.