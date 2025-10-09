Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektörü Cüneyt Erenoğlu, kendi eşinin şirketinden 270 Bin Liralık zeytinyağı satın aldı. Faturaya SÖZCÜ TV Muhabiri Fırat Fıstık ulaştı.
Ülke genelinde eş dost akraba kayırmacılığı haberlerine yenisi daha eklendi. Son gelişme zeytinyağı tadım etkinliği düzenleyen Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde yaşandı.
EŞİNİN ŞİRKETİNDEN ZEYTİNYAĞI ALDI
Zeytinyağı alım işini Rektör Cüneyt Erenoğlu, "Tolio Farm" adlı şirketten yaptı. Normal görünen ticarette skandal Ticaret Sicil Gazetesi'nde ortaya çıktı. Üniversitesinin zeytinyağı aldığı şirketin sahibi Rektörün eşi Oya Erenoğlu ortağı ise Rektörün kayınbiraderi Orhan Türkdönmez. Ticaretin faturaya SÖZCÜ TV ulaştı. Konunun duyulmasının ardından alınan zeytinyağlarının Dardanos yerleşkesinden taşındığı öne sürüldü.
AKILLARA DEZENFEKTAN ALIMI GELDİ
Kamu kaynakları kullanarak eş dost akraba kayırmacılığı skandalı pandemi döneminde yaşanıd. Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, eşinin ortağı olduğu şirketten 9 milyon liralık dezenfektan satın aldı. Skandala dair yaptırım ise Pekcan istifası ile sınırlı kaldı.