Ülke genelinde eş-dost-akraba kayırmacılığına dair haberler bitmiyor. Bunlardan en büyüğü Covid-19 salgın döneminde yaşanmıştı. Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, eşinin ortağı olduğu şirketten 9 milyon liralık dezenfektan satın almıştı. Pekcan daha sonra ‘affını’ isteyerek görevden ayrılmıştı.

Fakat bu durum ne bakanlıklarla ne de birkaç kamu kurumuyla sınırlı. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, zeytinyağı tadım etkinliği için bir program oluşturdu. Bu programda hem eğitmenler yer alacak, hem de zeytinyağı yapılışı, tarihine dair atölye düzenlenecekti.

Bunun için gerekli olan zeytinyağı alımına ihtiyaç vardı. Üniversite Rektörü Cüneyt Erenoğlu, 2024 yılında kurulmuş Tolio Farm adlı şirketten zeytinyağları aldı. Buraya kadar her şey normal görünüyor fakat şirketin Ticaret Sicil Gazetesi’ndeki bilgilerine bakınca çarpıcı gerçek ortaya çıkıyor.

Çünkü şirket, rektör Cüneyt Erenoğlu’nun eşi Oya Erenoğlu ve kayınçosu Orhan Türkdönmez’ e ait.

Faturaya bakıldığında da Rektör Cüneyt Erenoğlu’nun, bu iş üzerinden eşinin şirketine 270 bin lira aktardığı görülüyor. Bunun dışında konunun duyulmasının ardından zeytinyağlarının, üniversitenin Dardanos yerleşkesinden taşındığı da öne sürüldü.

Zeytinyağlarının pazarlık ve teklif siz şekilde alındığına dair de bir iddia var. Bu konuda bir ihale yapıldı mı, ihaleye kimler teklif verdi, rektörün eşinin bir yıllık şirketine ihale nasıl verildi gibi konular ise belirsizliğini koruyor.