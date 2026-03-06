Şubat ayı başında Fen Fakültesi’ne dekan olarak atanması beklenen Prof. Dr. Sercan Karav’ın göreve başlamasının rektörlük tarafından kabul edilmediği öğrenildi. Karav’ın yerine rektörlük tarafından Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) Rektör Cüneyt Erenoğlu’nun isminin bildirildiği ve Erenoğlu’nun vekâleten dekan olarak görevlendirildiği belirtildi.

Karav’ın kısa süre önce yaptığı bilimsel çalışmalardan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden ödül alması da kamuoyunun dikkatini çeken gelişmeler arasında yer aldı.

TEPKİLER SONRASIN REKTÖRDEN GERİ ADIM

Yaşanan tartışmaların ardından sürece yetkili makamların müdahil olduğu ve rektörlüğün geri adım attığı öğrenildi. Buna göre Prof. Dr. Sercan Karav’ın Fen Fakültesi Dekanı olarak görevlendirildiği bildirildi.

Üniversite yönetiminden yapılan açıklamada ise Fen Fakültesi Dekanlığı sürecinin mevzuata uygun biçimde ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) onayıyla tamamlandığı ifade edildi.

Açıklamada, son günlerde yerel basında çeşitli spekülasyonlara konu olan atamayla ilgili YÖK’ten gönderilen resmi yazının sürece ilişkin tartışmaları sonlandırdığı kaydedildi.