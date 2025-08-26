2015-2023 yılları arasında 8 yıl rektörlük yaptığı üniversiteye bu kez öğrenci olarak dönecek olan AKP Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, “Gurur duyduğum üniversitemde başarılı bir eğitim süreci geçirerek MAKÜ’lü bir öğrenci olarak mezun olmayı hedefliyorum” ifadelerini kullandı.

'BİRİNCİLİKLE YERLEŞTİM'

Korkmaz ayrıca YKS sonucunu X hesabından paylaşarak şunları yazdı:

“Bugün açıklanan YKS tercih sonuçlarının tüm öğrencilerimiz için hayırlı olmasını diliyor, üniversite hayatına adım atan evlatlarımızı tebrik ediyorum.

Bu yıl ben de YKS’ye girerek, onurla rektörlüğünü yaptığım Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tarih Bölümü’ne birincilikle yerleştim.”

Korkmaz, AKP’nin internet sitesindeki biyografisine göre lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi’nde İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünde tamamladı.

Yüksek lisansını Cumhuriyet Üniversitesi’nden, doktorasını İstanbul Üniversitesi’nden aldı. Süleyman Demirel Üniversitesi’nde doçent oldu ve aynı üniversitede 2013’te profesör unvanını aldı.