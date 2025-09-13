Fırat Üniversitesi, Rektör Prof. Dr. Fahrettin Göktaş döneminde liyakatten uzak, kişiye özel ilan ve atamalarla gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak, Sosyal Hizmet Anabilim Dalı’na açılan tek kişilik Dr. Öğretim Üyesi kadrosunun, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu’nun eşi Ayfer Hatipoğlu’na özel olarak açıldığı iddiası üniversitenin tarafsızlığına dair endişeleri artırdı.

KİŞİYE ÖZEL KADROLAR: BU BİR İLK DEĞİL

Yüksek Öğretim Kurulu'nun (YÖK), Öğretim Üyeliğine “Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nde “adrese teslim atama” yapılmaması için madde eklenmesine karşın Fırat Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Kenan Köprücü’nün eşi Sibel Köprücü’nün aynı fakültede bölüm başkanı olduğu ortaya çıkmıştı. Fırat Üniversitesi web sayfasındaki bilgilere göre Su Ürünleri Fakültesi dekanı olarak görev yapan Prof. Dr. Kenan Köprücü’nün eşi olan Prof. Dr. Sibel Köprücü’nün aynı fakültenin Hastalıklar Ana Bilim Dalı Bölüm başkanı olarak görev yaptığı görülmüştü.

AKADEMİK ALIMLARDA ÖZEL ŞARTLAR

Fırat Üniversitesi, 2024 yılında yayımladığı 83 kişilik akademik kadro ilanı ile de gündeme oturmuştu. Eğitim Fakültesine yapılacak alımlarda öne çıkan şartlar dikkat çekmişti:

Yayımlanan ilanda Eğitim Fakültesine alınacak profesör, doçent ve üç Dr. öğretim görevlisi alım şartları dikkat çekti. İlanda, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalına alınacak Dr. öğretim üyesi şartına ‘Çevrimiçi eğitim programları alanında çalışmaları bulunmak’, Eğitim Yönetimi Anabilim Dalına alınacak profesör alımında, ‘Eğitimde hesap verilebilirlik alanında çalışmaları bulunmak’ şartı aranırken doçentlik alımında ise, ‘Dijital liderlik alanında çalışmaları bulunmak’ şartı konulmuştu. Yine Dr. öğretim üyesi alımı şartında 'Eğitimde WEB 2.0 araçlarının kullanımı alanında çalışmaları bulunmak', okul öncesi eğitim anabilim dalına alınacak Dr. Öğretim üyesi şartında ise ‘Erken çocukluk döneminde uzamsal ilişkiler alanında çalışmaları bulunmak’ şartlarının konulduğu görülmüştü.

Fahrettin Göktaş(Fırat Üniversitesi Rektörü)

İL BAŞKANINI AKP İL BİNASINDA ZİYARET ETMİŞTİ

Fırat Üniversitesi rektörü Fahrettin Göktaş ve yardımcısı İrfan Kaygusuz, tekrar AKP Elazığ İl Başkanı seçilen Şerafettin Yıldırım’a hayırlı olsun ziyareti yapmak için AKP il binasına gitti. Rektör ve yardımcısı, AKP’li Yıldırım’a yaptıkları ziyarette fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol yapılan ziyareti, “Bir partinin yeni seçilen il başkanına hayırlı olsun ziyaretinde bulunmak nezaket göstergesidir. Fırat Üniversitesi Rektörü’nün ve ilimiz bürokratlarının AKP İl Başkanı’na gerçekleştirdiği ziyareti diğer siyasi partilere de yapmasını bekliyoruz. Aksi takdirde, bu ziyaretin nezaketin ötesine geçerek görevinin ve sorumluluğunun siyasallaşması olarak değerlendirileceğini ifade etmek isteriz” diyerek teki göstermişti.

ÇİMLERE OTURMAYI YASAKLAMIŞTI

Rektör Göktaş, tartışmalı ilanlar ve siyasi bağlantılarının yanı sıra kampüs alanındaki yasaklarıyla da gündeme gelmişti. Göktaş, öğrencilerin ve çevre sakinlerinin vakit geçirmeyi tercih ettiği kampüs içerisindeki yeşil alanlara, “Çimlere oturmak ve piknik yapmak yasaktır” uyarısı taşıyan tabelalar yerleştirmişti. SÖZCÜ'nün haberi sonrasında “Çimlere oturmak yasaktır” levhaları kaldırılmıştı.