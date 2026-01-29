Lise öğretmeni olan Ebru Kırışık, 11 Ocak Pazar akşamı saat 19.30 sıralarında Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne müracaat etti. Olayın hastane kayıtlarına “adli vaka”olarak geçtiği bildirildi.

İddiaya göre Kırışık, doktorlara her iki kolundan ve göğüs bölgesinden darbe aldığını, aldığı darbeler sonucu yere düştüğünü ifade etti.

Darp iddiasına ilişkin emniyet birimleri ile savcılığın inceleme başlatması bekleniyor.

ATAMALARI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Prof. Dr. Fatih Kırışık, geçtiğimiz günlerde, uzmanlık alanı veterinerlik olan iki dekanın tıp ve diş fakültelerinde göreve getirilmesiyle gündeme gelmişti. Üniversitede geçmiş yıllarda, mimarlık fakültesine ilahiyatçı Prof. Dr. Muhittin Kapanşahin atanmıştı.