Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin skandal iddialarla gündeme gelmeye devam ediyor.

Daha önce eşi için fakülte taşıması, kızını resmi plakalı araç ve şoförle okuldan aldırdığı gibi iddialarla gündeme gelen Rektör Aktek’in bu kez de yeni iddialarla gündeme geldi.

ŞAHSINA ÖZEL GARAJ

İddiaya göre; Rektör Semih Aktekin, ailesiyle birlikte kaldığı üniversite lojmanında şahsına özel üstü kapalı garaj yaptırdı.

Akademisyen ve üniversite çalışanlarının oturduğu lojmanda diğer araçların garaj kısmına alınmadığı da iddia edildi.

SÖZCÜ’ye ulaşan görüntülerde Aktekin’in resmi ve özel aracının üstü kapalı garajda yer aldığı görülüyor.

KALDIĞI LOJMANI GENİŞLETTİ

İddiala bunlarla da sınırlı değil. Rektör Aktekin’in lojmanda oturan bir başka akademisyeni binadan çıkarttırarak iki lojmanı birleştirdiği ve 8 odalı bir ev yaptırdığı da iddia edildi.