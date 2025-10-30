Dicle Üniversitesi Rektörü ve AKP 24 ve 27. dönem Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat’ın kardeşi Kamuran Eronat’ın oğlu Eray Eronat’ın 11 Ekim’de rektörlüğe ait Togg marka makam aracını babasından habersiz kullanırken kaza yaptığı ve olayın kapatılmaya çalışıldığı ortaya çıktı.



ZAYIF GETİREN OĞLUNA ÖZEL YAZ KURSU AÇTIRDI



Olayın duyulması üzerine apar topar kaza yerine giden Kamuran Eronat kazayı sanki kendisi de araç içindeymiş gibi yaşandığı şeklinde “Maddi hazarlı kaza” şeklinde tutanak tutturduğu öğrenildi. Rektörün, 3 dersten düşük not alan oğlu için üniversitede özel yaz kursu da açtırıp bu derslerden geçmesini sağladığı öğrenildi.