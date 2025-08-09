Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (TNKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, hiçbir sınav kazanmamış oğlunu kendi yönettiği üniversiteden hukuk fakültesi mezunu yaptı.

Rektör Şahin, 2018 yılında TNKÜ Rektörlüğüne atandı. BirGün’den Timur Soykan’ın aktardığına göre, TNKÜ yönetimi, Uluslararası Balkan Üniversitesi ile protokol imzaladı. Pandemi gerekçesiyle yapılan protokolden yararlanan ilk kişinin rektörün oğlu Yiğit Şahin olduğu ifade edildi.

İddiaya göre, Şahin Türkiye’de üniversite sınavında başarılı olamadı. Ancak UBÜ’ye kayıt yaptırarak TNKÜ’de derslere katıldı.

2022 yılında başlayan Rusya-Ukrayna savaşı sonrası YÖK, bu ülkedeki öğrenciler için özel öğrenci statüsü ve yatay geçiş hakkı tanıdı. Yiğit Şahin, bu kez Karazin Kharkiv Üniversitesi’nin Uluslararası Hukuk Bölümü öğrencisi olarak kayıt yaptırdı.

Yatay geçiş ile TNKÜ’ye geçti. Rektör Şahin, hiçbir sınav kazanamamış oğlunu, imzalanan protokollerle görev yaptığı üniversiteden mezun olmasını sağladı.

REKTÖR EDEBALİ'Yİ ÖRNEK ALMIŞ

Oğlunun işlemlerinin yasal çerçevede yapıldığını savunan Prof. Dr. Mümin Şahin, özgeçmişinde, Şeyh Edebali’nin Osman Bey’e nasihati olan “İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın” felsefesini benimsediğini belirtiyor.