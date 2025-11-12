AKP yönetiminin isteği ile 23 yıldır sürdürdüğü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa ettirilen Ankara'nın önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e, Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır'dan tepki geldi.

Çayır, yayınladığı videoda hayatı boyunca kötülüğe, pisliğe bulaşmadığını belirterek Gökçek’e hitaben şunları söyledi:

"HER DÖNEMİN ADAMI"

-Hazine’ye, devletin malına hiç mi hiç elim uzanmadı. Sen içinde büyüdün, her tarafın pislik kokuyor.

-Hal böyleyken, tutup benim gibi bir insana, başlattığım bu kutlu yürüyüşe, milletin yeniden dirilişine, Anka yürüyüşüne, bağımsızlık yürüyüşüne laf söyleyecek çapta mısın?

-Adam dürüstse, dürüstsün derim. Adam kötüyse, kötüsün derim. Neye inanmışsak onu söyler, onu yaparız.

-Bunun bile sende bir karşılığı olamaz ki. Çünkü sen her dönemin, her iklimin adamısın. Senin için tek ölçü var: Kazanç, gelir ve para elde etmek, zenginleşmek. Bunu da Ankara’yı yönetirken elde ettin zaten.

"AKLINI BAŞINA AL"

-Hakaret etmeye gücün, haddin yok. Yapmaya devam edersen, seni perişan ederim; hukuk içinde. Ona göre aklını başına al ve otur oturduğun yerde.

NE OLMUŞTU?

ÇAYIR, ABB Başkanı Mansur Yavaş’a destek vermiş ve “Yalnız değildir” demişti. Gökçek ise Çayır için şu cümleyi kurmuştu: “Kıvırdak Remzi. Sen hâlâ aynı çamurda yuvarlanıp aynı çayırdamı otluyorsun?