Trabzonspor kadrosunu güçlendirmek için harekete geçerken rotasını Fransa'ya çevirdi.

L'Equipe'in haberine göre, geçen sezon Benfica'da 21 maçlık kiralık döneminin ardından PSG'ye dönen Renato Sanches için Trabzonspor'un devrede olduğu iddia edildi.

PSG'ye dönen Renato'nun takımdan ayrılması bekleniyor. Söz konusu habere göre 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki Portekizli oyuncuya iki teklif geldi. Tekliflerden biri Panathinaikos'tan diğeri Trabzonspor'dan.

Bu yaz PSG'ye dönen ve Panathinaikos'un da gözdesi olan Portekizli orta saha oyuncusunun, Trabzonspor'a kiralık olarak katılması bekleniyor. Habere göre, her iki kulüp de Paris Saint-Germain'e kiralık teklifte bulundu. Son saatlerde yaşanan gelişmeler, orta saha oyuncusunun Türkiye'ye transferinin önünü açtı.