Trabzonspor’un gündemine gelen ve fırsat kollanan Portekizli yıldız Renato Sanches'in yeni kulübü belli oldu.
Bonservisi Paris Saint-Germain'de bulunan 28 yaşındaki oyuncu sezon sonuna kadar kiralık olarak Panathinaikos formasını giyecek.
Yeşil-beyazlı ekibin bu hamlesi Avrupa basınında da geniş yankı uyandırdı. Sanches, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayarak Panathinaikos formasını giydi. Tecrübeli futbolcunun Komşu'ya transfer olmasının ardından Trabzonspor’un transferde başka alternatiflere yöneleceği öğrenildi.