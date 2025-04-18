17 Nisan 2025 Perşembe günü Rennes’in Villejean semtinde 3 kişi, kalaşnikof tüfeklerle bir sandviç dükkanını bastı. Restoranda, sık sık uyuşturucu ticaretinin yapıldığı ve saldırının bu sebeple gerçekleştiği iddia edildi.

Saldırganlar, daha sonra sokak ortasında polisle çatıştı. Ellerindeki taarruz tüfekleriyle bir yandan koşan, bir yandan da etrafa ateş açan 3 saldırgan, gri bir araca binerek kaçtı.

Fransa'da son dönemde, uyuşturucu çeteleri sebebiyle yaşanan şiddet olayları artarken, halk zarar görmekten korktuğunu ifade ediyor.

RESTORANI TARADILAR, POLİSLE ÇATIŞTILAR

Rennes kentindeki Kennedy meydanında bulunan bir Subway restoranında meydana gelen saldırıda dört genç erkek yaralandı. Olayın yaşandığı bölge, uzun süredir uyuşturucu ticaretiyle ilişkilendiriliyor.

Görgü tanıklarına göre üç kişi restorana otomatik silahlar ve tabancalarla girdi. Saldırganlar rastgele ateş açarak içeridekileri hedef aldı. Restoran içinde 18 ve 20 yaşlarında iki kişi vuruldu.

Biri göğsünden ağır yaralandı, diğeri bacaklarından vuruldu. Dışarıda bulunan 23 yaşındaki bir başka kişi saldırganlar kaçarken ateş sonucu yaralandı. Dördüncü kurban ise kaçmaya çalışırken saldırganların aracı tarafından ezildi.

Olay anında restoranda bulunan belediye meclis üyesi Charles Compagnon, "Hayatımın en büyük korkusunu yaşadım. Ellerimi başıma koydum, eğer geri dönerlerse hepimiz öleceğiz diye düşündüm" dedi.

Saldırganlar kaçarken çevreye ateş etmeye devam etti. Gri renkli bir Peugeot 2008 ile uzaklaştılar. Kaçış anlarına ait görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

Yaralılar Rennes Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Belediye Başkanı Nathalie Appéré, "Yaralıların durumu stabil, hayatları tehlikede değil" açıklamasında bulundu.

Olayın ardından dört şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan biri olay yerine yakın bir noktada yanmış bir araçta yakalandı. Silah ve kar maskesi bulundu.

FRANSA'DA NELER OLUYOR?

17 Nisan 2025 Perşembe günü Rennes’in Villejean semtinde 3 kişi, kalaşnikof tüfeklerle bir sandviç dükkanını bastı. Restoranda, sık sık uyuşturucu ticaretinin yapıldığı ve saldırının bu sebeple gerçekleştiği iddia edildi.

Saldırının Villejean'da yaşanan uyuşturucu çeteleri arasındaki bir çatışmayla bağlantılı olduğu düşünülüyor. Aynı bölgede Ocak 2025’te de silahlı saldırılar yaşanmıştı.

Belediye Başkanı Appéré, "İçişleri Bakanı değilim ama bu mahallelerin çeteler tarafından ele geçirilmemesi için köpek gibi mücadele ediyorum" dedi.

Ancak Fransa'da uyuşturucu çetelerine bağlı şiddet olaylarının önü alınamıyor.13 Nisan 2025'ten bu yana, ülke genelindeki en az 11 cezaevi, otomatik silahlarla hedef alınmış, hapishanelerin önündeki araçlar kundaklanmıştı.

Toulon-La Farlède Cezaevi'ne kalaşnikof tüfekle yapılan saldırılardan sonra farklı hapishaneler de hedef alınmıştı. Saldırılar, Nanterre, Aix-Luynes, Valence, Villepinte ve Tarascon gibi şehirlerdeki cezaevlerinde araçların yakılmasıyla devam etti.

Saldırıların sorumluluğunu üstlenen DDPF (Droits des Prisonniers Français) adlı bir Telegram grubu, cezaevi personeline yönelik tehditler içeren mesajlar yayımladı.

Fransız yetkililer, bu saldırıların, hükümetin uyuşturucu kaçakçılığına karşı aldığı sert önlemlere ve aşırı kalabalık cezaevi koşullarına tepki olarak düzenlendiğini değerlendiriyor.