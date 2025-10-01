TBMM 28. Dönem 4. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla Meclis'te resepsiyon düzenlendi.

Resepsiyona, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, partilerin grup başkanvekilleri, milletvekilleri, bürokratlar, yabancı misyon temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sporcular, sanatçılar, çok sayıda davetli katıldı.

RESEPSİYONA CHP KATILMADI

Resepsiyona, Meclis açılışına da katılmayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP milletvekilleri katılmadı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Erdoğan ile bir araya geldi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da daha sonra salona girerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü.