İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından yapılan açıklamada, Narlıdere Limanreis Mahallesi’nde Mithatpaşa Caddesi ile Hasan Ali Yücel Sokak kavşağındaki 800’lük çelik boruda arıza tespit edildiği bildirildi.

Kesinti, yarın saat 10.00’da başlayacak ve 10 Aralık Çarşamba günü 10.00’a kadar devam edecek. Uygulamadan Narlıdere Limanreis Mahallesi ve Güzelbahçe ilçesinin tamamı etkilenecek.

İZSU, arıza giderildikten sonra depo seviyelerinin ve hat basıncının normale dönmesinin zaman alabileceğini belirterek, yoğun kullanım nedeniyle bazı bölgelerde suyun beklenenden geç gelebileceği konusunda vatandaşları uyardı.