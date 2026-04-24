Kurban Bayramı yaklaşırken, ibadetlerini yerine getirmeye hazırlanan milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren resmi düzenleme yürürlüğe girdi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete’de yayımlanan 2026 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ ile satış yerlerinden kesim usullerine, hayvan seçiminden para cezalarına kadar tüm detaylar netleşti.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2026 yılı takvimine göre Kurban Bayramı, 27 Mayıs tarihinde başlayacak. Şehirlerde bayram heyecanının sorunsuz yaşanması için her il ve ilçede valilikler ile kaymakamlıklar başkanlığında özel Kurban Hizmetleri Komisyonları kurulacak. Bu komisyonlar, vatandaşların sağlıklı ve güvenli bir şekilde kurbanlıklarına ulaşması için satış ve kesim alanlarını tek elden yönetecek.

TRAKYA'YA KURBANLIK HAYVAN SOKULMAYACAK

2026 yılı tedbirleri kapsamında, Türkiye’nin hayvancılık haritasında kritik öneme sahip olan Trakya bölgesi için bu yıl da "hastalıktan ari bölge" statüsü korunuyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın titizlikle yürüttüğü şap hastalığı ile koyun ve keçi veba hastalığı ile mücadele çalışmaları doğrultusunda, Trakya topraklarına dışarıdan kurbanlık hayvan sevkiyatı tamamen yasaklandı. İstanbul’un Avrupa yakasını da kapsayan bu sıkı denetimler, yol kontrolleriyle takip edilecek ve kuralı ihlal edenlere ağır cezalar kesilecek.

İSTANBUL İÇİN ÖZEL TAKVİM BELİRLENDİ

Lojistik yoğunluğu önlemek amacıyla İstanbul’a yönelik özel bir takvim belirlendi. Kurbanlık hayvanların İstanbul’a girişi 11 Mayıs’tan itibaren başlayacak. İstanbul genelindeki satış yerleri bayramdan 15 gün önce, diğer tüm illerde ise 1 ay önce hazır hale getirilecek. Bu tarihlerden önce hiçbir şekilde kurbanlık hayvan girişi yapılamayacak.

KESİM ALANLARINDA RANDEVU SİSTEMİ

Bu yıl kurban kesim yerlerinde karmaşayı önlemek ve bayramın ilk günündeki aşırı yoğunluğu dağıtmak için randevu sistemi uygulanacak. Kesim yapacak personelin profesyonelliği ise ön planda tutuluyor. Kesim yerlerinde sadece "Kasaplık Belgesi" veya halk eğitim merkezlerindeki 20 saatlik eğitimden "Kurs Bitirme Belgesi" alan kişilerin görev yapmasına izin verilecek.

HANGİ HAYVANLAR KURBAN OLARAK KABUL EDİLEBİLECEK?

Sadece koyun, keçi, sığır, manda ve deve kurban edilebilecek. Hayvanların yaş sınırları ise deve için 5, sığır ve manda için 2, koyun ve keçi için 1 yaş olarak belirlendi. Vatandaşlar, satın alacakları hayvanın ırk, cinsiyet ve yaş bilgilerini "Tarım Cebimde" uygulaması üzerinden küpe numarasını girerek kolayca sorgulayabilecek.

HAYVANA KÖTÜ DAVRANANA CEZA YAĞACAK

Çevre ve insan sağlığını korumak amacıyla denetimler bu yıl çok daha sıkı tutulacak. Park, bahçe, sokak veya meydan gibi umuma açık yerlerde kurban kesenlere 8 bin 687 lira para cezası uygulanacak. Kurban atıklarını çevreye bırakan tesislere ise 839 bin lirayı aşan ağır cezalar verilecek. Hayvanlara kötü davranan veya fiziksel acı çektiren kişilere ise hayvan başına 13 bin 33 lira idari para cezası kesilecek.