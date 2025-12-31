İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, vatandaşların yetkili mercilerce yapılan uyarıları dikkate alması gerektiği vurgulandı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle pek çok şehirde 31 Aralık Çarşamba günü eğitim öğretime 1 gün ara verildi. Eğitime ara verilen iller şöyle - Adana ( Aladağ ilçesinde 1 günlüğüne okullar tatil) - Aksaray - Kayseri - Sivas - Mardin - Malatya - Şırnak - Bolu - Karabük - Diyarbakır - Siirt - Gaziantep - Batman - Kahramanmaraş - Kırşehir - Kastamonu (Ağlı, Azdavay, Şenpazar, Seydiler, Araç, Küre, Daday ve Pınarbaşı ilçelerinde okullar 1 gün tatil) - Adıyaman - Şanlıurfa - Van - Sinop ( Taşımalı eğitime ara verildi) - Muş - Tunceli - Ordu (Akkuş ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 günlüğüne ara verildi) - Ağrı - Niğde - Nevşehir - Bingöl - Artvin - Hakkari - Düzce (Yığılca'da okullar tatil; merkez, Kaynaşlı, Cumayeri, Çilimli, Gümüşova ve Gölyaka'da ise sadece taşımalı) - Yozgat (Akdağmadeni, Saraykent, Çayıralan ve Çandır ilçelerinde 1 günlüğüne okullar tatil) - Bilecik - Kilis - Elazığ - Karaman - Çankırı

