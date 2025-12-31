İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, vatandaşların yetkili mercilerce yapılan uyarıları dikkate alması gerektiği vurgulandı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle pek çok şehirde 31 Aralık Çarşamba günü eğitim öğretime 1 gün ara verildi.
Eğitime ara verilen iller şöyle
- Adana ( Aladağ ilçesinde 1 günlüğüne okullar tatil)
- Aksaray
- Kayseri
- Sivas
- Mardin
- Malatya
- Şırnak
- Bolu
- Karabük
- Diyarbakır
- Siirt
- Gaziantep
- Batman
- Kahramanmaraş
- Kırşehir
- Kastamonu (Ağlı, Azdavay, Şenpazar, Seydiler, Araç, Küre, Daday ve Pınarbaşı ilçelerinde okullar 1 gün tatil)
- Adıyaman
- Şanlıurfa
- Van
- Sinop ( Taşımalı eğitime ara verildi)
- Muş
- Tunceli
- Ordu (Akkuş ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 günlüğüne ara verildi)
- Ağrı
- Niğde
- Nevşehir
- Bingöl
- Artvin
- Hakkari
- Düzce (Yığılca'da okullar tatil; merkez, Kaynaşlı, Cumayeri, Çilimli, Gümüşova ve Gölyaka'da ise sadece taşımalı)
- Yozgat (Akdağmadeni, Saraykent, Çayıralan ve Çandır ilçelerinde 1 günlüğüne okullar tatil)
- Bilecik
- Kilis
- Elazığ
- Karaman
- Çankırı