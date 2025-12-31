İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, vatandaşların yetkili mercilerce yapılan uyarıları dikkate alması gerektiği vurgulandı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle pek çok şehirde 31 Aralık Çarşamba günü eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

Eğitime ara verilen iller şöyle

- Adana ( Aladağ ilçesinde 1 günlüğüne okullar tatil)

- Aksaray 

- Kayseri

- Sivas

- Mardin

- Malatya

- Şırnak

- Bolu

- Karabük

- Diyarbakır

- Siirt

- Gaziantep

- Batman

- Kahramanmaraş

- Kırşehir

- Kastamonu (Ağlı, Azdavay, Şenpazar, Seydiler, Araç, Küre, Daday ve Pınarbaşı ilçelerinde okullar 1 gün tatil)

- Adıyaman

- Şanlıurfa

- Van

- Sinop ( Taşımalı eğitime ara verildi)

- Muş

- Tunceli

- Ordu (Akkuş ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 günlüğüne ara verildi)

- Ağrı

- Niğde

- Nevşehir

- Bingöl

- Artvin

- Hakkari

- Düzce (Yığılca'da okullar tatil; merkez, Kaynaşlı, Cumayeri, Çilimli, Gümüşova ve Gölyaka'da ise sadece taşımalı)

- Yozgat (Akdağmadeni, Saraykent, Çayıralan ve Çandır ilçelerinde 1 günlüğüne okullar tatil)

- Bilecik

- Kilis

- Elazığ

- Karaman

- Çankırı

 