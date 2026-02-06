Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlarla, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Milli Eğitim Bakanlığı'nda (MEB) üst düzey görev değişiklikleri yapıldı.

Buna göre; daha önceki açıklamasında SGK'nın mali dengesindeki bozulmayı erken emeklilik ve uzayan yaşamasına bağlayarak "Eskiden 50 yaşında ölüyorduk, bugün emekli 78 yaşına kadar maaş alıyor" diyen SGK Başkanı Raci Kaya görevden alındı.

Kaya'nın yerine Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı görevine Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş getirildi.

DİĞER ATAMALAR

SGK Başkan Yardımcısı İsmail Ertüzün de görevden alınırken SGK bünyesindeki Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'na Rıfat Koray Köprülüoğlu, Yönetim Kurulu üyeliğine ise Celalettin Sıvacı getirildi.

Karara göre, BDDK İkinci Başkanlığına Yakup Asarkaya atandı. Kurulda boş bulunan üyeliklere ise Olcay Turan ve Raci Kaya getirildi.

BAKANLIKLARDA GÖREVDEN ALMALAR VE YENİ ATAMALAR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı merkez teşkilatında Rehberlik ve Teftiş Başkanı Bekir Aktürk ile İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü İbrahim Esenkar görevden alınırken; boşalan genel müdür yardımcılığı kadrolarına Harun Aydoğmuş, Cem Gökmen Gökçe, Selim Dağlıoğlu ve Salih Turgay Işık atandı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nda ise 6 ilin milli eğitim müdürlüğünde değişime gidildi.

Karar doğrultusunda Çankırı İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk görevden alınarak yerine Ayhan Işık getirildi. Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Gürhan Çokgezer, Edirne’ye Ahmet Alireisoğlu, Adana’ya Mehmet Nurettin Aras, Van’ara Bilal Yılmaz Çandıroğlu ve Balıkesir’e Selehattin Kal atandı.

Ayrıca bakanlık bünyesindeki açık müfettişlik kadrosuna Hacı Atakan Doğan'ın ataması yapıldı.