Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı saldırıların ardından, Hürmüz Boğazı’nda uygulanan geçiş ambargosu küresel petrol fiyatlarını yükseltmişti. Artan maliyetlerin iç piyasaya yansımasıyla motorine 6,69 liralık zam beklentisi oluşmuştu.

Söz konusu zammın, eşel mobil sisteminin yeniden devreye alınacağı beklentisiyle ertelendiği öğrenilmişti. Beklenen düzenleme bugün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni uygulamaya göre, uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak akaryakıt fiyatlarında artış olması durumunda, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarı artışın yüzde 75’i oranında azaltılacak. Böylece zamların pompa fiyatlarına etkisinin sınırlanması hedefleniyor.

EŞEL MOBİL SİSTEMİ NEDİR?

Eşel mobil sistemi, akaryakıt fiyatlarındaki artışın pompa fiyatlarına doğrudan yansımaması için Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) üzerinden yapılan ayarlama mekanizmasıdır.

EŞEL MOBİL NASIL ÇALIŞIR?

Akaryakıt fiyatları; uluslararası petrol fiyatları ve döviz kuruna bağlı olarak artar. Normalde bu artış doğrudan pompa fiyatına yansır. Ancak eşel mobil sistemi devredeyse, fiyat artışının belirli bir kısmı ÖTV’den düşülür. Böylece zam, tüketiciye daha sınırlı yansır ya da hiç yansımaz.

EŞEL MOBİL SİSTEMİN AMACI NEDİR?

Amaç akaryakıt fiyatlarındaki ani yükselişleri frenlemek, enflasyon üzerindeki baskıyı azaltmak, tüketiciyi kısa vadede korumaktır.