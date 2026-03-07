Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 6 Mart 2026 tarihli Resmî Gazete’de, Türkiye’nin kriz yönetimi ve savunma yapısında önemli bir adım atıldı.
Millî Savunma Bakanlığı dışındaki 16 bakanlığın “Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlığı” kadrolarına yeni atamalar yapıldı.
Bu başkanlıklar, bakanlıklar bünyesinde Ekim 2025’te yayımlanan bir kararnameyle kurulmuştu. Yeni karar ile bu birimlerin yönetimine yapılacak atamalar resmileşti.
Milli Savunma Bakanlığı ise, savunma ve savaş hazırlıklarının ana yürütücüsü olması sebebiyle bu yapılanmanın dışında bırakıldı.
16 BAKANLIĞA ATAMA
Cumhurbaşkanlığı kararıyla birçok bakanlıkta Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlığı görevlerine şu isimler atandı:
Adalet Bakanlığı: İbrahim Çelik
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Ahmet Ergül
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Ali Mert
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: İsmail Ceylan
Dışişleri Bakanlığı: Taner Ataman
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Selim Çiçek
Gençlik ve Spor Bakanlığı: Mustafa Çelik
Hazine ve Maliye Bakanlığı: Murat Çevik
İçişleri Bakanlığı: Mustafa Güneş
Kültür ve Turizm Bakanlığı: Arda Heb
Milli Eğitim Bakanlığı: Metin Tayyar
Sağlık Bakanlığı: Gökhan Yılmaz
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: İbrahim Kütük
Tarım ve Orman Bakanlığı: Hüseyin Erbaş
Ticaret Bakanlığı: Tayfun Temur
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Şakir Ünver.