Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 6 Mart 2026 tarihli Resmî Gazete’de, Türkiye’nin kriz yönetimi ve savunma yapısında önemli bir adım atıldı.

Millî Savunma Bakanlığı dışındaki 16 bakanlığın “Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlığı” kadrolarına yeni atamalar yapıldı.

Bu başkanlıklar, bakanlıklar bünyesinde Ekim 2025’te yayımlanan bir kararnameyle kurulmuştu. Yeni karar ile bu birimlerin yönetimine yapılacak atamalar resmileşti.

Milli Savunma Bakanlığı ise, savunma ve savaş hazırlıklarının ana yürütücüsü olması sebebiyle bu yapılanmanın dışında bırakıldı.

16 BAKANLIĞA ATAMA

Cumhurbaşkanlığı kararıyla birçok bakanlıkta Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlığı görevlerine şu isimler atandı:

Adalet Bakanlığı: İbrahim Çelik

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Ahmet Ergül

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Ali Mert

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: İsmail Ceylan

Dışişleri Bakanlığı: Taner Ataman

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Selim Çiçek

Gençlik ve Spor Bakanlığı: Mustafa Çelik

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Murat Çevik

İçişleri Bakanlığı: Mustafa Güneş

Kültür ve Turizm Bakanlığı: Arda Heb

Milli Eğitim Bakanlığı: Metin Tayyar

Sağlık Bakanlığı: Gökhan Yılmaz

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: İbrahim Kütük

Tarım ve Orman Bakanlığı: Hüseyin Erbaş

Ticaret Bakanlığı: Tayfun Temur

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Şakir Ünver.