Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde yaptığı değişiklikleri Resmi Gazete’de yayımlayarak yürürlüğe soktu. Yeni düzenlemeler, özellikle afetlere hazırlık, çocuk gündüz bakımevleri ve sağlık tesisleri konularında dikkat çekici yenilikler getiriyor.

AFET SONRASI İÇİN HAZIRLANACAK

Düzenlemeyle, 5 bin metrekare ve üzerindeki parklarda afet sonrası kullanılmak üzere yer altına kanalizasyon, mekanik ve elektrik tesisatı ile haberleşme altyapısı kurulabilecek. İtfaiyenin ihtiyaç duyması halinde yangın muslukları eklenecek, helikopter iniş alanlarının yapım usulleri belirlenecek. Ayrıca, nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu park alanlarında kamuya ait sağlık tesislerinin kurulması mümkün olacak.

AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ ZORUNLU OLDU

Konut ve ticaretin bir arada bulunduğu, 25 bin metrekareden büyük ve 250’den fazla bağımsız bölümü olan projelerde ise müstakil binalarda aile sağlığı merkezleri inşa edilmesi zorunlu hale getirildi.

BAKIMEVİ ZORUNLU OLACAK

Yönetmelik kapsamında, yapı inşaat alanı 15 bin metrekareyi aşan ve 150’den fazla bağımsız bölümü bulunan projelerde, 0-66 aylık çocukların bakım, eğitim ve beslenme ihtiyaçlarını karşılayacak müstakil gündüz bakımevleri yapılması zorunlu olacak.

Değişiklikler, imar planı iptalleri nedeniyle planı bulunmayan parsellerdeki mevcut iskanlı yapılarda tadilat yapılmasına da imkân tanıyor. Böylece, planı olmayan bölgelerde mevcut yapıların iyileştirilmesi ve güncellenmesi kolaylaşacak.