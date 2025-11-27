2026 yılında uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Resmi Gazete’de yayımlandı. Yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak açıklandı.
Oran, ekim ayı enflasyon verileriyle birlikte belirlenmişti ve herhangi bir değişiklik yapılmadan Resmi Gazete’de yer aldı. Geçen yıl açıklanan yeniden değerleme oranı ise yüzde 43,93 olmuştu; böylece bu yılki artış, önceki yıla göre daha düşük seviyede gerçekleşti.
HANGİ KALEMLERE ZAM GELECEK?
Yeniden değerleme oranının yürürlüğe girmesiyle birlikte birçok mali kalem yeniden güncellenecek. Zamdan etkilenecek başlıca alanlar şöyle:
Vergi ve harçlar
Trafik ve idari para cezaları
IMEI kayıt ücreti
Yurt dışı çıkış harcı
Emlak vergisi
Kira gelir vergisi istisnası
Temettü geliri beyan sınırı
Gayrimenkul değer artış kazancı vergisi (5 yıl içinde al-sat)
Çalışanların yemek ve ulaşım gideri istisnaları
Fatura ve amortisman sınırları
Binek araç giderleri
Söz konusu değişiklikler 1 Ocak 2026 itibarıyla resmen yürürlüğe girecek.