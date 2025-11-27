2026 yılında uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Resmi Gazete’de yayımlandı. Yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak açıklandı.

Oran, ekim ayı enflasyon verileriyle birlikte belirlenmişti ve herhangi bir değişiklik yapılmadan Resmi Gazete’de yer aldı. Geçen yıl açıklanan yeniden değerleme oranı ise yüzde 43,93 olmuştu; böylece bu yılki artış, önceki yıla göre daha düşük seviyede gerçekleşti.

HANGİ KALEMLERE ZAM GELECEK?

Yeniden değerleme oranının yürürlüğe girmesiyle birlikte birçok mali kalem yeniden güncellenecek. Zamdan etkilenecek başlıca alanlar şöyle:

Vergi ve harçlar

Trafik ve idari para cezaları

IMEI kayıt ücreti

Yurt dışı çıkış harcı

Emlak vergisi

Kira gelir vergisi istisnası

Temettü geliri beyan sınırı

Gayrimenkul değer artış kazancı vergisi (5 yıl içinde al-sat)

Çalışanların yemek ve ulaşım gideri istisnaları

Fatura ve amortisman sınırları

Binek araç giderleri

Söz konusu değişiklikler 1 Ocak 2026 itibarıyla resmen yürürlüğe girecek.