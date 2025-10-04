Resmi Gazete yayınlandı. Diyanet İşleri Başkanı'nın değişmesinin ardından eski Başkan Ali Erbaş döneminde görev alan kadro da değilti. Öte yandan Din İşleri Yüksek Kurulu'na yeni atamalar yapıldı.

Atamalar şöyle:

4 BAŞKAN YARDIMCISI GÖREVDEN ALINDI

Karara göre; Diyanet'te Ali Erbaş döneminden 4 başkan yardımcısı ve 8 genel müdür görevden alındı. Eski Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın görev süresinin dolması üzerine yerine İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş atanmıştı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Ali Erbaş döneminden kalan 4 başkan yardımcısı ve 8 genel müdür görevden alındı, yerlerine Hüseyin Hazırlar, Hafız Osman Şahin, Fatih Mehmet Karaca ve Hatice Boynukalın Şenkardeşler başkan yardımcısı olarak atandı deriz. Ayrıca Hüseyin Demirhan, Metin Akbaş, Ensari Yentürk, Hamza Bayram, Nafiz Fethi Yalçınkaya, Sinan Kazancı, Halit Güldemir, Mehmet Arslan, Ertuğrul Coşkun yeni genel müdürler olarak göreve getirildi.